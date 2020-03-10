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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد نتيجة قرعة الحج 2020 التابع للجمعيات الأهلية ووزارة الداخلية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:34 م
الحج
الحج
هاجر رضا
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على الرغم من تفشي فيروس «كورونا» في العالم، إلا أن المملكة العربية السعودية تعمل بانتظام على تطهير صحن الكعبة، حتى تتم فيه الشعائر الدينية، لذا أعلنت وزارة الداخلية مد فترة قبول طلبات الحج بالمراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن، وعلى شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية عبر الهاتف، لتصبح حتى يوم الخميس الموافق 12-3-2020 بدلًا من الأحد 8 مارس الجاري، تيسيرًا على المواطنين.

موعد نتيجة قرعة الحج 2020

بعد الانتهاء من مدة التقديم الخاصة للحصول على الحج، يتم تحديد مواعيد الإعلان عن نتائج حج القرعة في المديريات الخاصة بكل محافظة، ويتم الإعلان عن الجدول الزمني لإعلان النتائج على 3 مراحل، في جميع المحافظات، على أن يتم تحديد طريقة السداد لمقدمات الحجز فيما بعد.

طريقة التقديم على قرعة حج وزارة الداخلية

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا لأي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https:hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب.

كيفية التقديم على حج الجمعيات

يتم الدخول على موقع بوابة الحج المصرية
الضغط على قرعة حج إنترنت.
الموافقة على إقرار مقدم الطلب.
ستفتح صفحة جديدة.
يتم إدخال الرقم القومي.
يتم إدخال رقم المصنع الموجود على بطاقة الرقم القومي أسفل الصورة الشخصية لصاحب البطاقة.
الضغط على كلمة التالي واتباع التعليمات.


الأوراق المطلوبة لقرعة الحج
- إرفاق بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.
- جواز سفر ساري وحديث.
- 2 صورة 4 في 6 سم بخلفية بيضاء مكتوب عليها بيانات المتقدم.
- شهادة صحية التطعيمات الواجب أخذها قبل الحج، لقاح الإنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعي ACYW135، الحمى المخية الشوكية.
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية.
-إرفاق صحيفة الحالة الجنائية (مميكنة).
- الحصول على موافقة السفر من جهة العمل والموقف من التجنيد.
- لا يقل سن الرجال عن 25 عام في 10 شوال 1441، ويستثني من هذا الشرط المرافق لوالديه، من الممكن قبول سن 18 عام.
- ألا يكون متقدم لقرعة الحج للجمعيات الأهلية أو الحج السياحي.

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