«حتة»: الحيوانات الأليفة لا تنقل كورونا والعكس ما حدث

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي، إن الأزمات تعلمنا بعض السلوكيات التي كنا نغفل عنها رغم أنها تتسبب في أمراض أخرى غير الكورونا.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية، أن ظهور فيروس كورونا في الستينات كان من خلال الجمال العربية، وكل الحرص لابد من أن يكون من التعامل مع الجمال، وما ينتج عنها من ألبان ولحوم، والملامسة تعتبر هي المشكلة.وأكد أن الحيوانات الأليفة لم يثبت نقلها لفيروس كورونا، ولكن العكس كان انتقال عدوى من سيدة في الصين لكلبها، في هونج كونج، ولكن الاحتياط واجب ومطلوب النظافة الشخصية بعد التعامل مع الحيوانات وكذلك نظافة الحيوان نفسه والمكان الذي يعيش فيه.