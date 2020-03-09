رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حقيقة إصابة أبناء من الجالية المصرية في السعودية بكورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:45 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
طباعة
قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إن الجالية المصرية في المملكة لا يوجد بها أي حالة مصابة بفيروس كورونا على الإطلاق.

أضاف نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية في مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن أي مصري يرغب في العودة إلى مصر من الممكن أن يعود إليها عن طريق الترانزيت، لكن لا يمكن لأي مصري الدخول إلى السعودية بذات الطريقة؛ لأن قرار المملكة يشمل القادم من مصر مباشرة أو عن طريق الترانزيت.

أشار نائب رئيس اتحاد المصريين في المملكة العربية السعودية، إلى أن هذا الوضع لن يستمر مدة طويلة وسوف تعود جميع الخطوط الجوية للعمل مرة آخر.

كما أشاد بالخطوات التي تتخذها المملكة لمواجهة كورونا، مؤكدًا تأييد قرارات السعودية، للحفاظ على المواطنين والمقيمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل رئيس حكومة السودان لمكان آمن عقب نجاته من محاولة اغتيال

مصادر: 4 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وتعقيم فندق بجوار المطار

أمطار وعواصف وسيول.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس (فيديو)

تفاصيل اليوم الأول للمصابين بكورونا والمخالطين لهم بمطروح

الصور

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

مصادر: 4 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وتعقيم فندق بجوار المطار

إنفوجراف

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من بثور الوجه

البرتقال يحمي من أمراض القلب

الصين تتبرع بـ20 مليون دولار لمكافحة «كورونا»

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

منوعات

بث مباشر.. القمر البدر العملاق يزين سماء مصر والوطن العربي

لقطات نادرة من جنازة الجنرال الذهبي في يوم الشهيد (فيديو)

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد في إسبانيا هذا الأسبوع

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال حمدوك
سيد عبدالقادر
فيروسات ضد مصر
مؤمن المحمدي
«فامضوا» إلى ذكر الله
لواء.حمدى البطران
حقيقة لا يمكن إنكارها
المزيد

الثقافة

«انفراجة الباب»: استقرار الحالة الصحية للروائى محمد جبريل

عرض «المايسترو» على مسرح قصر ثقافة السلام

«الحماية المدنية وأعمال الإطفاء».. برنامج تدريبى بقصور الثقافة‬

«أهمية الحوار الثقافي للتواصل والبناء».. محاضرة بثقافة المنيا