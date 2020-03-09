حقيقة إصابة أبناء من الجالية المصرية في السعودية بكورونا

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إن الجالية المصرية في المملكة لا يوجد بها أي حالة مصابة بفيروس كورونا على الإطلاق.أضاف نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية في مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن أي مصري يرغب في العودة إلى مصر من الممكن أن يعود إليها عن طريق الترانزيت، لكن لا يمكن لأي مصري الدخول إلى السعودية بذات الطريقة؛ لأن قرار المملكة يشمل القادم من مصر مباشرة أو عن طريق الترانزيت.أشار نائب رئيس اتحاد المصريين في المملكة العربية السعودية، إلى أن هذا الوضع لن يستمر مدة طويلة وسوف تعود جميع الخطوط الجوية للعمل مرة آخر.كما أشاد بالخطوات التي تتخذها المملكة لمواجهة كورونا، مؤكدًا تأييد قرارات السعودية، للحفاظ على المواطنين والمقيمين.