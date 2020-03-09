رد ناري من وزير التعليم على المطالبين بتعليق الدراسة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تعليق الدراسة قرار لا يمكن أن يتم إعلانه إلاّ من خلال المنصّات الرسمية للتعليم ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وسنعلن ذلك بأنفسنا وليس من خلال آخرين.وحول مطالب الجماهير بتعليق الدراسة على غرار دول الخليج، قال وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة تليفزيونية:"نحن نفكر بشكل موضوعي وعلمي والمقارنات غير علمية وإذا كنا سنسلم جدلًا بصحة هذه المقارنات فلا وجه للمقارنة بيننا وبين دول الخليج لأسباب علمية وديموجرافية مختلفة، لكن مثلًا الهند وهي في وسط آسيا، فإن العملية الدراسية منتظمة بها رغم أن عدد سكانها يفوق سكان مصر".وأوضح أن دول الخليج لها طبيعتها الخاصة؛ فنسبة الأجانب في الإمارات 6 إلى واحد لكل إماراتي وبالتالي تختلف عنا، وحتى الآن، لم يسجل لدينا حالة واحدة مصابة في العملية التعليمية المقدر عددها بنحو 25 مليون طالب وطالبة.كما أشار إلى أن عدد الدول التي لم تعلق الدرراسة أكثر بكثير من تلك التي أخذت موقفًا:" فيه دول كتيرة ملغتش الدراسة، بس بعض الجماهير عاوزة تشوف بس اللي عاوزة تصدقه".واختتم وزير التعليم تصريحاته المتلفزة:"هناك مَن يطلق الشائعات على السوشيال ميديا ويتم تواردها بشدة من قبل جهات لها مصلحة في بث تلك الشائعات غير الجماهير العادية المستخدمة لهذه المنصات وهدفها بث مناخ القلق".