الرقابة الإدارية تلقى القبض على نائب المقطم

‏ألقت هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم" ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته نحو 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.وقد ألقت هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق تنفيذًا لقرار النيابة العامة في ذات القضية، القبض على عدد من مسئولي حي المقطم، منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت نحو 1.5 مليون جنيه من الشركة المذكورة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.