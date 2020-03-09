الإفتاء التونسية تعلق الدخول في الإسلام خوفا من كورونا

علق ديوان الإفتاء التونسي، إجراءات اعتناق الإسلام داخل البلاد لمن يريدون الدخول في الدين، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا.وقال ديوان الإفتاء التونسي، في بيان اليوم الإثنين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إن هذا القرار جاء في نطاق الاحتياطات المتبعة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف البيان "سيتم التعليق الوقتي لإجراءات اعتناق الإسلام ـ والتثبيت عليه إلى موعد لاحق".ودعت ديوان الإفتاء إلى التواصل معها من أجل معرفة المزيد عن تفاصيل هذا القرار.يذكر أن السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا قدمت من الخارج.