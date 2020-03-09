رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يكافئ 1069 رجل شرطة لتميزهم في تحقيق الأمن

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:30 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
كافأ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، 1069 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة فى تحقيق رسالة الأمن.

ووجه وزير الداخلية بمكافأة 1069 من رجال الشرطة بمديريات أمن (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والفيوم، وبنى سويف، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وشمال سيناء )، وقطاعات (الأمن العام، والأمن المركزى، ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة)، والإدارات العامة لـ (شئون الأمانة العامة، ومباحث الأموال العامة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة البيئة والمسطحات، والمرور) نظرًا لجهودهم خلال شهر فبراير 2020، التى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زينب العسال: حالة محمد جبريل غير مستقرة وتتدهور

تفاصيل اليوم الأول للمصابين بكورونا والمخالطين لهم بمطروح

بـ27 مليون جنيه.. ضبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل بسفاجا

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

الصور

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق لرئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك بعد نجاته من الاغتيال

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

نقل رئيس حكومة السودان لمكان آمن عقب نجاته من محاولة اغتيال

إنفوجراف

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

رابط موقع وزارة الصحة لمعرفة عدد حالات فيروس كورونا في مصر

الحقن الموضعي للبلازما الأحدث في علاج ضعف الأنتصاب.. الدكتور وائل هنداوي يوضح

التكييف يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم 9-3-2020 في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر

سول تساهم بـ 3 ملايين دولار لدعم مكافحة كورونا

«كورونا» يجبر مهرجان السينما ببكين على التأجيل

حقيقة ظهور بعض علامات الساعة الكبرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

زينب العسال: حالة محمد جبريل غير مستقرة وتتدهور

ماجد أبادير يكشف تفاصيل برنامجه الانتخابي في اتحاد الكتاب

«ثقافة الجيزة» تستعرض مسيرة مصريات تركن بصمة في التاريخ

«القادم» في ختام مهرجان قصور الثقافة للمسرح الإقليمي