وزير الداخلية يكافئ 1069 رجل شرطة لتميزهم في تحقيق الأمن

كافأ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، 1069 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة فى تحقيق رسالة الأمن.ووجه وزير الداخلية بمكافأة 1069 من رجال الشرطة بمديريات أمن (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والفيوم، وبنى سويف، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وشمال سيناء )، وقطاعات (الأمن العام، والأمن المركزى، ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة)، والإدارات العامة لـ (شئون الأمانة العامة، ومباحث الأموال العامة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة البيئة والمسطحات، والمرور) نظرًا لجهودهم خلال شهر فبراير 2020، التى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.يأتي ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.