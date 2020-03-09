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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول تعليق لرئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك بعد نجاته من الاغتيال

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:23 م
عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
مروة عنبر
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أكد رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين، أن عملية الاغتيال التي تعرض لها فى وقت سابق من اليوم لن توقف مسيرة التغيير، مؤكدًا أن الثورة محمية بسلميتها.

وقال حمدوك، فى تغريدة له على "تويتر": "سنواصل العمل من أجل غد أفضل وسلام مستدام"، وفقا لما نقلته «العربية» فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف حمدوك: "أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة"، مؤكدا أن ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتية.

شاهد أول تغريدة لرئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك بعد محاولة اغتياله


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