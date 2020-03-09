رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وقف التعامل بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى أقل من أسبوع

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:08 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
أوقفت إدارة البورصة التعامل على الأسهم والمؤشرات لمدة نصف ساعة، للمرة الثانية فى أقل من أسبوع، بعد تجاوز المؤشرات لنسب الهبوط المحددة، حيث تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100" بنسبة 5.02%، بما يعادل 61.97 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 1175.9 نقطة.

كما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 7.14 %، بما يعادل 846 نقطة ليسجل مستوى 11 ألف نقطة، فى الوقت الذى انخفض فيه المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" متساوى الأوزان بنسبة 4.42%، بما يعادل 50.4 نقطة ليصل إلى مستوى 1090 نقطة.

وكبدت تلك التراجعات أسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 23 مليار جنيه خسائر ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى نحو 604 مليارات جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا للإنسان

بعد 12 ساعة لإقناعه بالنزول.. انتحار شاب من أعلى هرم «خفرع»

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

الصور

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

الأكثر قراءة

نقل رئيس حكومة السودان لمكان آمن عقب نجاته من محاولة اغتيال

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا للإنسان

إنفوجراف

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

رابط موقع وزارة الصحة لمعرفة عدد حالات فيروس كورونا في مصر

الحقن الموضعي للبلازما الأحدث في علاج ضعف الأنتصاب.. الدكتور وائل هنداوي يوضح

التكييف يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

طريقة العناية بمنطة أسفل العين وعلامات الشيخوخة المبكرة

منوعات

«كورونا» يجبر مهرجان السينما ببكين على التأجيل

«شنجهاي ديزني» يستأنف نشاطه بعد توقف تام بسبب كورونا

فريق لمكافحة شائعات كورونا في بريطانيا

إعلان حالة الطوارئ في الفلبين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

اليوم.. مركز الهالة يناقش كتاب «حصة قراءة» لـ محمد هشام

الروائي محمد جبريل يتعرض لأزمة صحية ومطالب بإنقاذ حياته

الفيوم تستضيف أطفال الدمج الثقافي

«حابس الوحش» في ثقافة الفيوم (صور)