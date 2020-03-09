وقف التعامل بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى أقل من أسبوع

أوقفت إدارة البورصة التعامل على الأسهم والمؤشرات لمدة نصف ساعة، للمرة الثانية فى أقل من أسبوع، بعد تجاوز المؤشرات لنسب الهبوط المحددة، حيث تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100" بنسبة 5.02%، بما يعادل 61.97 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 1175.9 نقطة.كما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 7.14 %، بما يعادل 846 نقطة ليسجل مستوى 11 ألف نقطة، فى الوقت الذى انخفض فيه المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" متساوى الأوزان بنسبة 4.42%، بما يعادل 50.4 نقطة ليصل إلى مستوى 1090 نقطة.وكبدت تلك التراجعات أسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 23 مليار جنيه خسائر ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى نحو 604 مليارات جنيه.