فرنسا وألمانيا تجليان دبلوماسيهما من كوريا الشمالية

سحبت كل من فرنسا وألمانيا، ممثليهما من كوريا الشمالية، وأغلقتا بعثتهما هناك، اليوم الإثنين، وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا.وبحسب وكالة رويترز، قررت كل من فرنسا وألمانيا إجلاء دبلوماسيهما من كوريا الشمالية، بعد أسابيع من حجر صحي صارم فرضته بيونج يانج عليهم، في محاولة منها للوقاية من فيروس "كورونا"، فيما أكدت بريطانيا عن استمرار سفاراتها مفتوحة في البلاد.ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالة إصابة بها ب‍فيروس كورونا، ولكنها جعلت الأجانب القادمين من أي دولة سجلت فيها حالة إصابة بـ"كورونا" يقضون 30 يوما في الحجر الصحي.وتحاصر كوريا الشمالية، الصين بؤرة الوباء منذ ديسمبر الماضي، والتي وصل عددها إلى أكثر من 80 ألف شخص، وكوريا الجنوبية حيث انتشر الفيروس بها بشكل سريع خلال الأسابيع القليلة الماضية.