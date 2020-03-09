«الوزراء» يدرس إلغاء الاحتفالات بالموالد بسبب «كورونا»
الإثنين 09/مارس/2020 - 06:45 ص
محمود عرفاتطباعة
كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس درس خلال الاجتماع الأخير توقيتات الموالد التي تشهدها مصر الفترة الحالية والقادمة، وما ينتج عنها من تجمعات جماهيرية.
وقال «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث»، والذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، إنه سيكون هناك قرارًا بشأن الموالد خلال ساعات في ضوء تقارير وزارة الصحة التي حذرت من خطورتها.
وحول الشيشة في المقاهي، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يتم دراستها من قبل وزارة الصحة وفي حال صدور توصية طبية بمخاطرها سيتخذ ما يلزم أيضًا، مشيرًا إلى أن دولًا منعت صلاة الجمعة والعمرة، فكيف نترك الموالد رغم احترامنا لقامات أصحاب الموالد وما تمثله من قيمة لأصحابها.