«الوزراء» يدرس إلغاء الاحتفالات بالموالد بسبب «كورونا»

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس درس خلال الاجتماع الأخير توقيتات الموالد التي تشهدها مصر الفترة الحالية والقادمة، وما ينتج عنها من تجمعات جماهيرية.





وقال «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث»، والذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، إنه سيكون هناك قرارًا بشأن الموالد خلال ساعات في ضوء تقارير وزارة الصحة التي حذرت من خطورتها.



