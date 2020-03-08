مؤتمر لقائمة الإصلاح في المنوفية بحضور رجائي عطية

نظمت قائمة الإصلاح بنقابة المحامين الأحد، مؤتمرًا حاشدًا بالمنوفية، بحضور مرشحي القائمة لعضوية مجلس النقابة ورجائي عطية، المرشح على منصب النقيب.حضر المؤتمر أعضاء القائمة: محمد عبدالستار بدر ومحب مكاوي ونبيل عبدالسلام وسعيد حسن ومحمود الداخلي وعبدالحفيظ الروبي وناصر العمري وسميرة الهرش ومحمد عبدالعال واحمد سامح ومحمد محمود ومحمد راضي مسعود ومحمد فزاع وفي حضور المنسقين فرج سعيد وناجي شوقي لبيب ونصحي شوقي والمتحدث الرسمي إبراهيم سعودي.وقال رجائي عطية إنه يضع الشباب في قمة أولوياته؛ لأنه يحمل قلب شاب وجسارة مقاتل في مواجهة الفساد.وأشار إلى أن نظام العلاج والمعاشات والخدمات في النقابة يفتقر إلى الشفافية والمساواة والعدالة وأن غياب القيادة الجماعية والانفراد بالقرار أضاع العمل المؤسسي في نقابة المحامين فصار الولاء لصانع القرار هو المعيار.ومن المقرر أن تعقد قائمة الإصلاح، غدًا الاثنين، مؤتمر موسع بمكتبة الاسكندرية، قبل أن تختتم مؤتمراتها من قلب صعيد مصر بمحافظة أسيوط.