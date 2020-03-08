رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس مفتش صحة وموظفين زوروا تصاريح دفن لأحياء

الأحد 08/مارس/2020 - 11:42 ص
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأحد، حبس مفتش صحة بمكتب المنيرة بمنقطة السيدة زينب وموظفين، وعاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهم بالتزوير في وقائع تصاريح دفن.

كما قررت النيابة التحفظ على تصاريح الدفن المضبوطة وفحصها من قبل المستشفيات الصادرة منها وتبين أن جميعها مزورة من قبل المتهمين وتصاريح الدفن مستخرجة جميعها لأشخاص على قيد الحياة يستخدمون التصاريح للتحايل على القانون بأساليب مختلفة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هم كل من: مفتش صحة بمكتب السيدة زينب ثالث، وموظفين بالمكتب "ياسر وعادل"، محمد الشاويش، عاطل، وأنهم اعتادوا استخراج تصاريح الدفن، وأن المتهمين استخرجوا تصريح دفن وشهادة وفاة لسيدة من الإسكندرية وتبين أنها على قيد الحياة، وتم اكتشاف الواقعة أثناء صرفها معاش زوجها.

كما تبين ارتكابهم واقعة تزوير شهادة وفاة لأحد الأشخاص ليتمكن من الحصول على بوليصة تأمين على حياته مقابل 20 مليون جنيه وتم اكتشاف الواقعة أثناء توجه أحد أقاربه لصرف البوليصة فتبين أن شهادة الوفاة مشتبه بها وبفحص المستشفى الصادر منها وهي قصر العيني تبين زيفها.

واعترف العاطل بأنه يبتز أهالى المتوفين بمساعدة طبيب ومفتش صحى وممرض عن طريق تهديد أسرة المتوفى، وإرغامهم على دفع ألف جنيه ثمن التصريح وفي حالة رفضهم دفع الـ ألف جنيه، يهددهم بأنه لا بد من إبلاغ النيابة لتشريح الجثة، وبسبب خوف أسرة المتوفى، من تشريح ذويهم، وأمام خوف الأهالى يدفعون له ويجري دفع المبلغ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يرد على موقف الكويت بوقف رحلاتها إلى مصر

حقيقة ظهور كوكب قريب من الأرض بمكة

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

الصور

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

الأكثر قراءة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

بعد 12 ساعة لإقناعه بالنزول.. انتحار شاب من أعلى هرم «خفرع»

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسى بقيادات القوات المسلحة

إنفوجراف

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

هل يعالج الذكاء الاصطناعي الاضطرابات الحركية

احذري.. اكتئاب الحمل يُضعف مناعة الطفل

الأمهات في الريف يواجهن مشاكل صحية أكبر

الموسيقى تساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي

منوعات

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

مستشفى ووهان ينهى أعماله ويخضع للتعقيم

ارتفاع ضحايا انهيار فندق الحجر الصحي بالصين لـ10 قتلى

تحويل لعبة بلاي ستيشن إلى مسلسل تلفزيوني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
المزيد

الثقافة

عرض«بيرجنت النساج» بمهرجان قصور الثقافة للمسرح الإقليمى

معرض زايد للكتاب يناقش مستقبل العمل في ضوء التطورات التكنولوجية

إيمان شاكر تحيي حفلا بدار الأوبرا 20 مارس

عرض فيلم «بين بحرين» بالمعهد الهولندي الفلمنكي