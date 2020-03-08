تجديد حبس مفتش صحة وموظفين زوروا تصاريح دفن لأحياء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأحد، حبس مفتش صحة بمكتب المنيرة بمنقطة السيدة زينب وموظفين، وعاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهم بالتزوير في وقائع تصاريح دفن.كما قررت النيابة التحفظ على تصاريح الدفن المضبوطة وفحصها من قبل المستشفيات الصادرة منها وتبين أن جميعها مزورة من قبل المتهمين وتصاريح الدفن مستخرجة جميعها لأشخاص على قيد الحياة يستخدمون التصاريح للتحايل على القانون بأساليب مختلفة.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هم كل من: مفتش صحة بمكتب السيدة زينب ثالث، وموظفين بالمكتب "ياسر وعادل"، محمد الشاويش، عاطل، وأنهم اعتادوا استخراج تصاريح الدفن، وأن المتهمين استخرجوا تصريح دفن وشهادة وفاة لسيدة من الإسكندرية وتبين أنها على قيد الحياة، وتم اكتشاف الواقعة أثناء صرفها معاش زوجها.كما تبين ارتكابهم واقعة تزوير شهادة وفاة لأحد الأشخاص ليتمكن من الحصول على بوليصة تأمين على حياته مقابل 20 مليون جنيه وتم اكتشاف الواقعة أثناء توجه أحد أقاربه لصرف البوليصة فتبين أن شهادة الوفاة مشتبه بها وبفحص المستشفى الصادر منها وهي قصر العيني تبين زيفها.واعترف العاطل بأنه يبتز أهالى المتوفين بمساعدة طبيب ومفتش صحى وممرض عن طريق تهديد أسرة المتوفى، وإرغامهم على دفع ألف جنيه ثمن التصريح وفي حالة رفضهم دفع الـ ألف جنيه، يهددهم بأنه لا بد من إبلاغ النيابة لتشريح الجثة، وبسبب خوف أسرة المتوفى، من تشريح ذويهم، وأمام خوف الأهالى يدفعون له ويجري دفع المبلغ.