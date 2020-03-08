سيلفي الأسانسير.. أحدث ظهور لأصالة وشام الذهبي (صورة)

شاركت الدكتورة شام الذهبي، نجلة المطربة السورية أصالة نصري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت شام الذهبي في الصورة رفقة والدتها المطربة أصالة يلتقطان صورة سيلفي داخل الأسانسير، وعلقت عليها قائلة: "عندما تبدو والدتك مثل أختك فهذا نعمة"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ومحبي المطربة السورية.يذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة هو كليب "شامخ"، الذي يعد أول أعمالها العام الحالي، وحقق الكليب مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، حيث حقق ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة، فضلًا عن إحيائها لحفل عيد الحب على مسرح الماسة كابيتال، والتي قدمت من خلاله باقة متنوعة من الأغاني الرومانسية التي تتواكب مع هذه المناسبة، إضافة إلى عدد من أغاني ألبومها الأخير "في قربك".