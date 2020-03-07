محمد الباز: وباء الإخوان أخطر على مصر من «كورونا»

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الشعبين المصري والكويتي، لعدم الوقوع في فخ من يحاولون الوقيعة بين الشعبين، وإشعال الفتنة بينهما.وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور": "هناك محاولات للوقيعة بين دولتين كبار بينهما علاقات تاريخية، ومصالح كبيرة وأخوة، أرجو ألا ينجر أحد لمشادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب واحد ولا عشرة لهم انتماءات للإخوان".وأردف: "كل بلوة نلاقي جماعة الإخوان وراها، أجزم أن وباء الإخوان أخطر على مصر من وباء كورونا. الكورونا هيبقى له علاج ويخلص".