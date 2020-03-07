رئيس الوزراء يكشف مصدر بؤرة كورونا في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لمنع انتشار المرض والانتقال ليصيب مواطنين جدد.وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أن مصدر بؤرة المرض الذي كانت أعلنت دول عن إصابة مواطنيها بعد عودتهم من مصر كانت مركب نيلية، وغير ذلك لا يوجد بؤر، ولم يكن هناك إصابات إلا ٣ أشخاص هم الصيني والكندي والمصري العائد من الخارج.وشدد على أن أي تهديد ولو كان بنسبة قليلة سيتم التعامل معه لحماية المواطنين المصريين.وأضاف أن مصر من أوائل دول العالم في التحرك لاتخاذ إجراءات طبية وحجر صحي منذ إعلان الوباء في الصين.وأشار إلى وجود لجنة برئاسة برئاسته لمتابعة الإجراءات الوقائية والحالات التي يعلن عنها.