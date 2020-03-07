رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يكشف مصدر بؤرة كورونا في مصر

السبت 07/مارس/2020 - 07:48 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
محمد ابراهيم
طباعة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لمنع انتشار المرض والانتقال ليصيب مواطنين جدد.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أن مصدر بؤرة المرض الذي كانت أعلنت دول عن إصابة مواطنيها بعد عودتهم من مصر كانت مركب نيلية، وغير ذلك لا يوجد بؤر، ولم يكن هناك إصابات إلا ٣ أشخاص هم الصيني والكندي والمصري العائد من الخارج.

وشدد على أن أي تهديد ولو كان بنسبة قليلة سيتم التعامل معه لحماية المواطنين المصريين.

وأضاف أن مصر من أوائل دول العالم في التحرك لاتخاذ إجراءات طبية وحجر صحي منذ إعلان الوباء في الصين.

وأشار إلى وجود لجنة برئاسة برئاسته لمتابعة الإجراءات الوقائية والحالات التي يعلن عنها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة ظهور كوكب قريب من الأرض بمكة

وفاة الطفلة الثالثة.. تفاصيل انتحار 3 فتيات فى الشرقية

تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تقرير يفضح «أكاذيب الإخوان» لنشر ذعر كورونا في مصر (فيديو)

الصور

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: 33 إصابة جديدة بـ«كورونا» في باخرة أسوان

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

وزيرة الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن آخر مستجدات كورونا فى مصر

السيسي يكلف الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

إنفوجراف

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

«لوفتهانزا» تخفض طاقة تشغيلها 50% بسبب «كورونا»

انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء جنوب شرق الصين

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
بسنت حسن
صفين ومعاوية وعلى
المزيد

الثقافة

ثقافة دمياط تناقش ديوان «اعترافات أنثى»

الثقافة تؤجل افتتاح «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية»

11 مارس.. «ظلال هليوبوليس فى الرواية والسينما» بمكتبة مصر الجديدة

«حكايات صوفية» بمهرجان شرق الدلتا للتجارب النوعية