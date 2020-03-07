ضبط متهمين شاركا بمشاجرة عقب نشر فيديو لهم على الفيس بوك

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد طرفي مشاجرة في منطقة الأميرية عقب تداول فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي الـ "فيس بوك".وعملت الأجهزة الأمنية عقب تداول أحد المواقع الإخبارية على مقطع فيديو لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية بالقاهرة، لتحديد 8 أشخاص كانوا طرفي المشاجرة حيث تبين أن المتهمين باعة جائلين بسوق الخميس بالمطرية ولديهم معلومات جنائية مسجلة ومقيمين بدائرة قسمى الأميرية والمطرية.تم ضبط اثنين ممن تم تحديدهم بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة"، وبمواجتهما إعترفا بحدوث مشادة كلامية بين أطراف المشاجرة بسبب خلافات حول أولوية افتراش البضائع بمحل عملهم، وتطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض محدثين إصابة أحدهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى أطراف المشاجرة.