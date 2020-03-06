العثور على جثة شاب داخل مغارة جبلية بكرداسة

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة داخل مغارة جبلية بمنطقة أبورواش بكرداسة، بمحافظة الجيزة.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة جبلية بمنطقة كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب ملقاة داخل مغارة جبلية ويرتدى كافة ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية.ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.