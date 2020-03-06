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محمد العسيري
الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على جثة شاب داخل مغارة جبلية بكرداسة

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:01 م
جثة
جثة
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة داخل مغارة جبلية بمنطقة أبورواش بكرداسة، بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة جبلية بمنطقة كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب ملقاة داخل مغارة جبلية ويرتدى كافة ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

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