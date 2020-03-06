بعد هدية السيسي.. معلومات عن الأسطى رانيا سائقة الميكروباص
الجمعة 06/مارس/2020 - 12:02 ص
حسام فوزيطباعة
أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيارة لرانيا محمد سائقة الميكروباص، حسبما أعلن التلفزيون المصري في نبأ عاجل، مساء الخميس.
وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها سيتم توفير الميكروباص من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وسيكون ملكا لها، بعدما تلقت توجيها من الرئيس السيسي واستجاب لها عقب عرض أزمتها على التليفزيون المصري.
وترصد «الدستور» معلومات عن الأسطى رانيا:
1- عمرها ٣٤ عامًا وهي مطلقة وتعول ٣ أبناء وتعمل بالتناوب مع والدتها على ميكروباص منذ ١٦ عامًا في موقف السيدة عائشة بمحافظة القاهرة.