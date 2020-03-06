بعد هدية السيسي.. معلومات عن الأسطى رانيا سائقة الميكروباص





2- بدأت رحلة العمل بمساعدة والدتها السائقة في جمع الأجرة من الركاب، ثم العودة معها في نهاية اليوم إلى المنزل لتسليم السيارة لسائق للعمل عليها في «وردية» الليل.





3- كانت ضحية للسخرية من زملائها في الموقف، وكثيرًا ما تطورت المشاجرات لحد تعرضها للضرب.





4- اضطرت للعمل لمساعدة والدتها والإنفاق على أطفالها.





5- شجعها على العمل سائقة وجود أقارب لها في الموقف.





6- لم تتمكن من تسجيل اسمها في قوائم المستحقين لمعاش اجتماعي استثنائي.





7- قالت إن أكثر ما كان يؤلمها هو سخرية الناس منها، وسؤالهم لها: «هو مفيش راجل فى البيت؟ وأهلك سايبينك كده ليه؟».





8- قالت إنها تحلم بامتلاك سيارة خاصة وشقة وأن تتمكن والدتها من أداء العمرة.