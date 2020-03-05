إحالة عصابة «الإستروكس والحشيش» بمدينة السلام للجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة 3 عاطلين وسيدة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين وهم "م.م"، و"خ. ع"، و"م.س"، عاطلون، و"ح.م"، ربة منزل، وأقر المتهمون بحيازتهم لـ 250 جرامًا من مخدر الحشيش، و450 كيسًا من مخدر "الاستروكس" لترويجها بمدينة السلام والنهضة بمحافظة القاهرة، بقصد التربح والكسب غير المشروع منها، وأقروا بحصولهم على 5 آلاف جنيه كحد أدنى لمكسب كلا منهم فى هذه التجارة.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام 3 عاطلين وسيدة بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين، واصطحابهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.