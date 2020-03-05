برلمانى يقترح تفعيل دور المسجد والكنيسة للتوعية بمخاطر «كورونا»

اقترح النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن يتم نشر الوعي بأخطار الشائعات والوقاية من فيروس كورونا بالكنائس والمساجد؛ في خطبة الجمعة، وقداس الأحد.وأضاف النائب جون طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن الوقاية خير من العلاج، ويجب أن يتم نشر الوقاية بين المواطنين، لافتًا إلى أن أفضل مكانين لنشر الوعي هما المسجد والكنيسة.وأوضح أن عضو مجلس النواب، أن استجابة المصريين ستكون عالية جدًا؛ لأن المصريين يحبون بلدهم ولا ينساقون وراء الشائعات.