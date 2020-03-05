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الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلمانى يقترح تفعيل دور المسجد والكنيسة للتوعية بمخاطر «كورونا»

الخميس 05/مارس/2020 - 12:18 ص
النائب جون طلعت،
النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب
رباب الأهواني
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اقترح النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن يتم نشر الوعي بأخطار الشائعات والوقاية من فيروس كورونا بالكنائس والمساجد؛ في خطبة الجمعة، وقداس الأحد.

وأضاف النائب جون طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن الوقاية خير من العلاج، ويجب أن يتم نشر الوقاية بين المواطنين، لافتًا إلى أن أفضل مكانين لنشر الوعي هما المسجد والكنيسة.

وأوضح أن عضو مجلس النواب، أن استجابة المصريين ستكون عالية جدًا؛ لأن المصريين يحبون بلدهم ولا ينساقون وراء الشائعات.

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