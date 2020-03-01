ارتفاع ضحايا كورونا في إيطاليا لـ34 وفاة و1700 مصاب

ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، اليوم الأحد، إلى 34، فيما بلغ عدد المصابين بالمرض إلى 1700.يذكر أن مسئول إيطالي، أعلن أمس السبت، وصول عدد المتوفيين في إيطاليا بسبب كورونا إلى 29، بينما بلغ عدد المصابين به أكثر من ألف.ورفض رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، في وقت سابق فرض بعض الدول قيود على مواطنيه، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مناطق شمال بلاده، حيث تم إغلاق المدارس لمدة أسبوع وألغيت الأنشطة الثقافية والرياضية في عدد من البلدات شمال البلاد.وقال كونتي، ردًا على فرض بعض الدول قيود على سفر الإيطاليين: سيكون من الظلم أن تفرض دول أجنبية قيودًا على تنقلات الإيطاليين، مستطردًا: "لا يمكننا قبولها".