شروط التسجيل في قرعة الحج وزارة الداخلية 2020 شروط التقديم والأوراق المطلوبة

حددت وزارة الداخلية عدة شروط لقبول طلبات التقديم لحج القرعة لعام 1441هـ 2020 ميلاديا، وفتح باب التقديم يوم 22 فبراير الماضري وينتهي يوم الأحد 8 مارس 2020.إجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعةتقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).الطريقة الثانية من خلال الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب.شروط المتقدم لقرعة الحج- أن يكون مصرى الجنسية- كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك- ألا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 262020م الموافق 10 شوال 1441هـ، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه.- للسيدات يشترط وجود محرم لهن لا يقل عمره عن 18 عامًا من تاريخ 262020م، وتستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر 45 عامًا فأكثر.الأوراق المطلوبة والتي ترفق بنموذج طلب الحج- صورة بطاقة الرقم القومى السارية بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومى بطلب الحج مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.- بيان الحالة الصحية للمتقدم تفصيلًا ونوع المرض (لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الإحتياجات الخاصة) ولا يحق للفائز بقرعة الحج المطالبة بأى تجهيزات طبية تتطلبها حالته المرضية فى حالة عدم ذكرها بطلب الحج.- تقديم الطلب يعد إقرار بالموافقة على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة.يُعد تقديم طلب الحج من خلال الموقع الإلكترونى أو رقم تلقى الطلبات المشار إليهما، بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على الموقع والتعليمات المعلنة من قبل مديرية الأمن، وكذا إقرارًا بإلتزامه التعاقدى وفى حالة وجود خطأ فى البيانات المدرجة بطلب الحج تكون مسئولية مقدمه، وإذا تبين مخالفته للضوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.