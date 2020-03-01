كورونا يواصل اجتياحه.. نائبة إيرانية تعلن إصابتها

يواصل فيروس كورونا المستجد، اجتياحه إيران، ثاني أكبر الدول في نسبة الإصابات بعد الصين مركز انطلاق الفيروس.وبحسب وكالة رويترز، فقد ترتفع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بين المسؤولين الإيرانيين، والتي كانت أخرها وفاة النائب محمد علي رمضاني جراء إصابته.وأعلنت معصومة آقابور عليشاهي، النائبة في البرلمان الإيراني، إصابتها أيضًا، وقالت النائبة عن مدينة شبستر، إنها شاركت في اجتماعات البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع الماضي، وأن أعراض الفيروس ظهرت عليها منذ الأربعاء، مؤكدة أنها تلقت نتائج تحاليلها صباح أمس السبت.يأتي هذا بعد إصابة 5 نواب سابقين، بحسب ما أكد المتحدث باسم البرلمان، أسد الله عباسي.وأوضح المتحدث إصابة خمسة من أصل مئة نائب خضعوا للفحوص، داعيًا بقية المشرعين لإجراء تحليل الكشف عن الفيروس القاتل الذي تفشى في عدد من المدن الإيرانية، وسط اتهامات للسلطة بالتكتم عن الأعداد الحقيقية للمصابين.وكان البرلمان علق سابقًا اجتماعاته تفاديا لتفشي كورونا بين النواب ومسؤولين آخرين.يذكر أن كلًا من النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، ونائب وزير الصحة إيراج حريرجي، ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، أعلنوا في وقت سابق إصابتهم بالفيروس.