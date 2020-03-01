هل «كورونا» نتيجة الحرب البيولوجية بين الصين وأمريكا؟.. «الصحة العالمية» تُجيب

قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا ينتشر بسبب الرذاذ، مشددًا بضرورة إيقاف المصافحة بالتقبيل، وعدم استخدام الكمامات إلا في حالات رعاية المرضى.ونفى ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، ما تردد عن وجود حرب بيولوجية بين الصين وأمريكا أسفرت عن ظهور فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن الحرب البيولوجية بين الصين وأمريكا حرب سوشيال ميديا.كما أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن منظمة الصحة العالمية لم تفرض أي حظر على التجارة العالمية ورحلات السفر بين البلدين.