رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل «كورونا» نتيجة الحرب البيولوجية بين الصين وأمريكا؟.. «الصحة العالمية» تُجيب

الأحد 01/مارس/2020 - 05:13 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا ينتشر بسبب الرذاذ، مشددًا بضرورة إيقاف المصافحة بالتقبيل، وعدم استخدام الكمامات إلا في حالات رعاية المرضى.

ونفى ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، ما تردد عن وجود حرب بيولوجية بين الصين وأمريكا أسفرت عن ظهور فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن الحرب البيولوجية بين الصين وأمريكا حرب سوشيال ميديا.

كما أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن منظمة الصحة العالمية لم تفرض أي حظر على التجارة العالمية ورحلات السفر بين البلدين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسجيل رابع إصابة بـ«كورونا» في كاليفورنيا

وفاة المفكر الإسلامى محمد عمارة.. وهذه وصيته

مدير مستشفى الهرم يكشف حقيقة هروب مصاب كورونا من المستشفى

تسجيل 573 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى الصين

الصور

image description

عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيرى كامل العدد بمركز المنارة

image description

فوز الأهلى على صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

محمد الباز يكشف مكسبين لمصر من مفاوضات سد النهضة (فيديو)

مدير مستشفى الهرم يكشف حقيقة هروب مصاب كورونا من المستشفى

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

image description

فهيم: التقلبات الجوية خطر على القمح وننصح بمكافحة البكتيريا

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ«الدستور»: جراحات السمنة ومدى تأثيرها على مرض السكر

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ«الدستور»: إن تثبيت الوزن أهم مراحل التخلص من السمنة

11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة

علماء يتوصلون لجينات مرتبطة بأمراض الرئة القاتلة

منوعات

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

قلة تناول الفاكهة والخضروات مرتبطة باضطرابات القلق

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
المزيد

الثقافة

الروائى اليمنى الغربى عمران بضيافة مركز الحرية للإبداع.. اليوم

«محبي الفنون الجميلة» تناقش فكر سعيد اللاوندي في لقاء مفتوح

تكريم اسم رضوان الكاشف وممدوح وافى بسينما مصر (صور)

لوتس عبد الكريم تلتقي أحفاد «عبد الوهاب» بالمعادي