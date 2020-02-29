«قنديل»: أردوغان يستخدم السوريين كسلعة للمضاربة بهم فى السوق الدولية

كشف الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، موقف أوروبا من تهديد أردوغان لألمانيا بإرسالة لاجئين سوريين إليهم إذا لم تلتزم بوعودها المادية، مؤكدًا أنها مذعورة لأنها ليست قائدة في السياسة الدولية لكونها طرف تابع لأمريكا، وموقف الأخيرة لا يبدو واضحًا.وأضاف«قنديل»، خلال حواره مع برنامج «المواجهة»، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن تركيا فتحت الحدود اليونانية للاجئين واليونان أغلقتها وهذا سلوك جديد، وكذلك بوابة بلغاريا والتي تتخذ موقفًا شرسًا، وهما بوابة العبور لأوروبا.وأكد«قنديل»، أن أردوغان يستخدم السوريين كسلعة والمضاربة بهم في السوق الدولية، وفي بداية الأزمة السورية كان يتعامل معهم بروح مختلفة ويصفهم بالمهاجرين وأنهم هم الأنصار، ولكن مصلحته الآن ووضعه الاقتصادي يقتضي التخلص منهم، وأن يكونوا أداة لخدمة أغراضه للضغط على أوروبا، ومع الأزمة السياسية والتي تتعلق بإمكانيات بقاء أردوغان بدأ يتخذ موقفًا عكسيًا تظهر فيه مظاهر العنصرية.