الباز عن محمد عمارة: «بين يدي الله.. لكنه أجج الفتن في مصر»

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 83 عاما.وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الدكتور محمد عمارة الآن بين يدي الله واعتقد الكثيرون أنه لن يتحدث أحد عن وفاته، لكن هذا الرجل ألف ما يقرب من 300 كتاب في الفكر الإسلامي، فهو كان عائدا من الشيوعية إلى الإسلام.وأضاف أن عمارة لعب دورا كبيرا في إذكاء روح الفتنة في مصر وله كتاب يسميه فتنة التكفير، وكاد أن يشعل مصر لأنه كفر المسيحيين صراحة وسارعت وزارة الأوقاف بسحب الكتاب من السوق.وأوضح أن محمد عمارة انحاز كلية لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية بعد 30 يونيو، وله بيان صوتي يؤيدهم فيه، ولم يكن إلى جوار القضية المصرية على الإطلاق.