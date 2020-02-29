الحبس 4 سنوات للمتهم في حادث الدهس بوسط البلد

قضت محكمة جنح قصر النيل، السبت، بمعاقبة المتهم بدهس 10 أشخاص بشارع طلعت حرب بالقاهرة، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه لاتهامه بالقتل عن غير عمد، كما قضت المحكمة بحبسه عام والغرامة 1000 لقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات.تعود أحداث الواقعة إلى منتصف نوفمبر الماضي، عندما دهست سيارة ملاكي 10 أشخاص، بعدما اختلت عجلة القيادة نظرًا للسرعة الزائدة.وفي وقت سابق، استمعت النيابة العامة إلى أحد شهود العيان عامل بأحد المعارض فى بشارع طلعت حرب، والذى أفاد بأنه سمع صوت اصطدام، وبمجرد خروجه شاهد سيارة على الرصيف، وقد دهست أحد العاملين وآخرين.وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للنجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادثة بشارع طلعت حرب بمحيط وسط البلد، وبالانتقال والفحص تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.