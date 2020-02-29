نائمة على سور شرفة.. التحقيق مع كارول سماحة فى فرنسا (فيديو)

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة متابعيها، عبر حساباتها على المواقع الاجتماعية، كواليس تصويرها أغنيتها الجديدة "مش هعيش" في فرنسا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان إسلام زكي، توزيع ألكساندر ميساكيان، إخراج جاد شويري.وظهرت كارول سماحة، في الفيديو وهي شبه نائمة على سور الشرفة، وعلقت: "من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق".