«الوزراء» يحذر من استخدام الكمامات بشكل خاطيء (فيديو)

حذر السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، من استخدام الكمامات بشكل خاطيء، قائلًا: «الأطفال في المدارس يستخدمون الكمامات الطبية بشكل خاطئ ويتبادلونها فيما بينهم، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة علقت على انتشار الكمامات بين الأطفال في المدارس قائلة إن ذلك سيسهم في انتشار الأمراض وليس الحفاظ على صحتهم».وعلق السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، على ارتفاع أسعار الكمامات الطبية في مصر، «مصر من الدول القليلة في الشرق الأوسط الخالية من كورونا ولا نحتاج إلى الكمامات بهذا الشكل».وأشار السفير نادر سعد إلى أن زيادة أسعار الكمامات الطبية يرجع إلى زيادة طلبها بين المواطنين في مصر، مبينا أنها ليس لها أي ضرورة لأن المرض غير متواجد بمصر حتى الآن.وأوضح السفير نادر سعد أن الكمامات الطبية تستخدم في الأماكن التي ظهرت بها كورونا، لافتًا إلى أن مصر لم يظهر بها فيروس "كورونا" حتى الآن، كما أن حالة التكالب على الكمامات غير مبررة.