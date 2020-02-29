8 نصائح تقدمها «الصحة العالمية» لتجنب عدوى فيروس «كورونا»

ما زال فيروس كورونا يتفشى في العالم وسط مخاوف كثيرة من هذا الوباء الذي أودى بحياة الآلاف، وأوصت منظمة الصحة العالمية، بالحد من التعرض لمجموعة من الأمراض، ونقلها من خلال اتباع الاحتياطات المعتادة للنظافة.وترصد"الدستور" نصائح وقائية من المنظمة لتجنب عدوي فيروس كورونا الجديد:- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.- من المهم حمل مناديل مضادة للجراثيم ومعقم لليدين.- عند الكحة أو العطس قم بتغطية الأنف والفم بالمناديل الورقية.- يجب أن تلقي المناديل في سلة المهملات بسرعة واغسل يديك.- تجنب الاتصال بأى شخص يعانى من ارتفاع الحرارة أو الكحة.- يجب ارتداء الأقنعة لأنها تقلل من مخاطر انتقال الفيروسات.- تجنب الحيوانات الحية أو الميتة، وعدم تناول اللحوم النيئة.- تعزيز ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشفيات، خاصة في أقسام الطوارئ.