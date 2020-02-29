«التضامن» تبدأ صرف معاشات مارس غدًا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، صرف جميع معاشات شهر مارس، لما يزيد على 8.33 مليون مواطن مستحق، بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه.ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفق بيان، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي، بقطاعيه الحكومي والخاص، باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من المنافذ، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحابها.وأشارت وزيرة التضامن إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد على 3.42 مليون قائم بالصرف، بقيمة 4.84 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 5.98 مليار جنيه، يتم صرفها إلى 3.42 مليون قائم بالصرف، في حين يتم صرف 4.34 مليار جنيه من البنوك لما يزيد على 1.66 مليون قائم بالصرف.