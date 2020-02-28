فوز محمد القزاز بشعبة عمارة فى انتخابات «المهندسين» بالبحيرة

فاز كل من المهندس محمد أنور القزاز بمقعد شعبة عمارة، والمهندس أحمد زكي فايد بمقعد شعبة كهرباء، والمهندس أسامة سعد الديب بمقعد شعب صغيرة غزل وكيمياء وتعدين، والمهندس محارب مفرح محارب والمهندس أحمد مصطفي عبداللا بمقعدي شعبة مدني وجاري فرز أصوات شعبة ميكانيكا.وأجريت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة 2020، برئاسة المستشار عبدالله عبدالمنصف، اليوم الجمعة، وسط منافسة قوية بين 31 مهندسا للفوز بـ 7 مقاعد.