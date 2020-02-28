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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير: إذا اعتبرنا «تيك توك» أداة تجسس فإن تويتر وفيسبوك مثله

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:54 م
عبد الله السبع الخبير
عبد الله السبع الخبير التقني
رباب الأهواني
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قال عبد الله السبع ،الخبير التقني، إنه لا يمكن اعتبار "التيك توك" أداة للتجسس، لافتًا إلى أنه إذا اعتبرنا "التيك توك" أداة تجسس، فإن "تويتر" و"فيسبوك" من أدوات تجسس أيضا.

وأضاف عبدالله السبع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع على فضائية "العربية" أنه من الطبيعي أن يحصل أي تطبيق، على معلومات وبيانات معينة من المستخدم ليس بغرض التجسس، لافتًا إلى أن تطبيقات مثل السناب شات وإنستجرام، تحصل على معلومات أكبر من المعلومات والبيانات من تلك التي يحصل عليها "التيك توك".

وأوضح السبع، أنه ليست هناك أدلة واقعية تثبت أنه مصمم ليتجسس على مستخدميه.

ولا تزال الانتقادات والاتهامات تحيط بتطبيق "تيك توك" حيث عادت الانتقادات اليوم بعد تصريح للرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي منصة Reddit ستيف هوفمان، الذي وصف التطبيق بأنه أداة تجسس.

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