رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض مسرحية «شكسبير فى السبتية» كامل العدد (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:53 م
مسرحية شكسبير
مسرحية شكسبير
طباعة
عادت فرقة "صوت بلادي المسرحية"، مرة أخرى بعد غياب إلى تقديم العروض المسرحية، بالعرض المسرحي "شكسبير فى السبتية" في عرض كامل العدد.

"شكسبير في السبتية" مسرحية كوميدية ساخرة، تناقش قضايا الشباب بشكل كوميدي يحكى عن روميو وجوليت، عطيل وديدمونة، هاملت وأوفيليا، أنطونيو وكليوباترا، وديوهات شكسبير الشهيرة المليئة بدراما الحب والعشق والحرب، من أكثر القصص الدرامية المؤثرة في كينونة عشاق المسرح، ولكنها للأسف تنتهى جميعًا بموت الحبيب أو الحبيبة في نهاية القصة مع اختلاف حبكتها الدرامية.

"شكسبير في السبتية" تأليف أحمد الأباصيرى، إعداد وإخرج أحمد لطفي، وبطولة جمال فؤاد، وفاء عبدالله، سارة الفحاد، مصطفى جابر، ماريو أمجد، نورهان سالم، محمد تركي، مى الراقي، فادى سمير، إضافة أحمد أمين، مخرج منفذ هبة عدلان.

موضوعات متعلقة

مقتل 60 جنديا تركيا في قصف روسي على إدلب

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

الحكومة ترد على «تهجير أهالى العشوائيات دون تعويضهم»

حكم الشرع في تعليق موسم الحج هذا العام.. وكيل الدعوة بالأوقاف يجيب

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

لم يدفن حتى الآن.. القصة الكاملة لأزمة جثمان قتيل زوج نانسى عجرم

«اللهم اصرف عنا البلاء».. أحمد فلوكس يعلن عن مرضه

بسبب كورونا.. وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

نتنياهو: لا نهتم بتهديدات الأردن وفلسطين حول العلاقة مع إسرائيل

الصحة

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

اكتشف بنفسك إصابتك بفيروس «كورونا» (فيديو)

ما هي الفئة العمرية الأكثر تأثرًا بـ«كورونا»؟

علماء: كورونا أكثر ارتباطًا بالخلايا البشرية من «السارس»

منوعات

العالم في 2030.. توقعات بتفوق الذكاء الصناعي على البشري

بسبب «كورونا».. أبوظبي تتخذ إجراءات الحجر الصحي في فندقين

الدومينيكان ترفض استقبال سفينة سياحية بسبب «كورونا»

تسريح 300 موظف بالخطوط الجوية الفلبينية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
مدحت بشاى
الثقافة وبيوتها التى تعود
المزيد

الثقافة

جمعية «محبي الأطرش» تكرم قيس عبدالفتاح وآمال رمزي

دار «التكوين» تصدر «أوطان بطعم السفرجل» لعصام التكروري

«القوانين» لأفلاطون.. جديد آفاق للنشر

محمد إبراهيم طه يناقش «باب الدنيا» بمختبر سرديات دمياط