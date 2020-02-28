عرض مسرحية «شكسبير فى السبتية» كامل العدد (صور)

عادت فرقة "صوت بلادي المسرحية"، مرة أخرى بعد غياب إلى تقديم العروض المسرحية، بالعرض المسرحي "شكسبير فى السبتية" في عرض كامل العدد."شكسبير في السبتية" مسرحية كوميدية ساخرة، تناقش قضايا الشباب بشكل كوميدي يحكى عن روميو وجوليت، عطيل وديدمونة، هاملت وأوفيليا، أنطونيو وكليوباترا، وديوهات شكسبير الشهيرة المليئة بدراما الحب والعشق والحرب، من أكثر القصص الدرامية المؤثرة في كينونة عشاق المسرح، ولكنها للأسف تنتهى جميعًا بموت الحبيب أو الحبيبة في نهاية القصة مع اختلاف حبكتها الدرامية."شكسبير في السبتية" تأليف أحمد الأباصيرى، إعداد وإخرج أحمد لطفي، وبطولة جمال فؤاد، وفاء عبدالله، سارة الفحاد، مصطفى جابر، ماريو أمجد، نورهان سالم، محمد تركي، مى الراقي، فادى سمير، إضافة أحمد أمين، مخرج منفذ هبة عدلان.