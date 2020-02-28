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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
صدمة لليفربول بسبب فيروس كورونا
الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:33 م
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أكدت
تقارير صحفية
أن نادي
ليفربول
لن يضمن الفوز
بلقب الدوري
الإنجليزي الممتاز إذا أمرت الحكومة البريطانية بإلغاء جميع الأحداث الرياضية لمكافحة انتشار فيروس
كورونا
.
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