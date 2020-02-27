البورصة تخسر 7.9 مليار جنيه وتواصل موجة الهبوط

واصلت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار ضغوطها البيعية على أسهم ومؤشرات البورصة، لدى ختام تعاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 666.9 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جي إكس 30" بنسبة 1.45%، بما يعادل 191.72 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 13008 نقاط، كما تراجع المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 1.14%، بما يعادل 13.97 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 1209.7 نقطة، وسط ارتفاع واضح في قيم وأحجام التعاملات التي بلغت قيمتها حوالي 988.9 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 255.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 25.8 ألف صفقة بيع وشراء.