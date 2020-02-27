وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لـ«إيجاس»

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل مسيرة النجاح والتنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وأصولها بشكل مستدام وزيادة عائداتها وحسن إدارتها للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وأهداف "رؤيه مصر 2030 ".وقال إن الغاز الطبيعى يُعد أحد أهم مصادر الطاقة، ويمثل شريانًا رئيسيًا للعديد من الصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيماويات والأسمدة والحديد بما يعظم من القيمة المضافة للغاز الطبيعى، بالإضافة إلى أنه يعد المصدر الرئيسى للطاقة لمحطات الكهرباء، حيث يمثل نسبة 96% من إجمالى احتياجات محطات الكهرباء فى مصر وعليه ترتكز مسيرة الاقتصاد الوطنى لتحقيق أهداف ومعدلات النمو وتحسين الميزان التجارى والمساهمة فى رفع مستوى المعيشة للمواطن.جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس" بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونواب رئيس إيجاس للعمليات والإنتاج والاستكشاف والتجارة الداخلية والمالية والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.وأوضح الملا أنه يتم حاليًا تنفيذ برامج عمل طموحة لتعظيم وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن عام 2019-2020 شهد طفرة فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي فى ضوء خطة الوزارة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى والوفاء بالالتزامات التعاقدية من الغاز الطبيعى.وأضاف أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ارتفع نتيجة الانتهاء من عدة مشروعات فى مقدمتها حقل ظهر والمرحلة (9ب) وحقول ريفين.وأشار الملا إلى جهود وزارة البترول والثروة المعدنية فى وضع استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات وتنفيذ المشروعات الجديدة وطرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية مما يساهم في تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها اكتشافات الغاز في البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز في مناطق الامتياز المجاورة لتلك الاكتشافات، ووجه الملا بالاستدامة في أعمال تطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية لاستيعاب كميات الغاز الإضافية وتحقيق مشروع مصر القومى لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز الطبيعى.