الرئيس السيسى يشارك فى الجنازة العسكرية لمبارك

تقدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي صفوف المشاركين في تشييع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في جنازة عسكرية مهيبة.وشارك في الجنازة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والرئيس السابق المستشار عدلي منصور، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فريد.وإلى جوار المسئولين الرسميين، شارك من أفراد الأسرة علاء وجمال نجلى الرئيس الراحل مبارك، والحفيد عمر علاء مبارك.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.