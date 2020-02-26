بعد قليل.. بدء الجنازة العسكرية للرئيس الراحل مبارك

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأنه سيتم تشييع جنازة جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد قليل، في جنازة عسكرية.ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة مبارك في القاهرة، بمسجد المشير طنطاوى بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول.توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا، ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.