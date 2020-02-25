أحمد عكاشة: محمد صلاح يملك إيمانا يمنعه من الغرور

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن محمد صلاح إنسان لديه بصيرة، حيث زاره مرة بأحد المنتجعات، وتعرف عليه، فهو محب للثقافة والعلم.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الأولى مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن صلاح يملك من الإيمان والتواضع ما يجعله لا يغتر بل يحثه على التواضع، ولا تؤثر عليه كثرة الأموال لأنه يفهم جيدًا أنها قد تكون سهام موجهة ضد الإنسان.وتابع أنه يتميز بالحوكمة الرشيدة، والتي تعني الشفافية والمساءلة وتبادل السلطة وهي جزء أساسي من لعبة كرة القدم في الملعب.