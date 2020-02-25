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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد عكاشة: محمد صلاح يملك إيمانا يمنعه من الغرور

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد عبد الرازق
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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن محمد صلاح إنسان لديه بصيرة، حيث زاره مرة بأحد المنتجعات، وتعرف عليه، فهو محب للثقافة والعلم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الأولى مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن صلاح يملك من الإيمان والتواضع ما يجعله لا يغتر بل يحثه على التواضع، ولا تؤثر عليه كثرة الأموال لأنه يفهم جيدًا أنها قد تكون سهام موجهة ضد الإنسان.

وتابع أنه يتميز بالحوكمة الرشيدة، والتي تعني الشفافية والمساءلة وتبادل السلطة وهي جزء أساسي من لعبة كرة القدم في الملعب.

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