الزند: مبارك حافظ على استقلال القضاء

تحدث أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، عن أهم المواقف التي جمعته بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك.وقال الزند، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "فيما يخص الجانب المادي والطلبات المعروضة وافق الرئيس الراحل على الفور ودون أي نقاش أو ترقب".وأضاف، أن مبارك كان يؤمن بالعدل ويقدر رجاله ويعلم أن كل ما يسعى إليه أي قائد أو رئيس أو مسئول هو لخدمة الوطن واستقلال القضاء وسيادة القانون.وعن التدخل في أمور القضاء أكد استقلال القضاء المصري، واصفا إياه أنه شامخ ومستقل من الدرجة الأولى، وإذا أخطأ قاضي الدرجة الأولى، فإن قاضي الدرجة الثانية سيصوب خطأه، وإذا أخطأ فإن محكمة النقض تصحح خلفهما وهي محكمتنا الأولى.وتابع: "بأي حق يصدق الناس ما يقال عن قضائنا؟"، مؤكدا أنه بخير وسيظل مستقل، والذي يقبل أن يمس استقلاله لا يصلح أن يكون قاضيًا من الأساس وقد بلغ هذا الاستقلال أوج عظمته ومجده في عهد الرئيس الراحل.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.