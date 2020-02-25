رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الزند: مبارك حافظ على استقلال القضاء

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:01 م
مبارك
مبارك
سناء إسماعيل
طباعة
تحدث أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، عن أهم المواقف التي جمعته بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وقال الزند، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "فيما يخص الجانب المادي والطلبات المعروضة وافق الرئيس الراحل على الفور ودون أي نقاش أو ترقب".

وأضاف، أن مبارك كان يؤمن بالعدل ويقدر رجاله ويعلم أن كل ما يسعى إليه أي قائد أو رئيس أو مسئول هو لخدمة الوطن واستقلال القضاء وسيادة القانون.

وعن التدخل في أمور القضاء أكد استقلال القضاء المصري، واصفا إياه أنه شامخ ومستقل من الدرجة الأولى، وإذا أخطأ قاضي الدرجة الأولى، فإن قاضي الدرجة الثانية سيصوب خطأه، وإذا أخطأ فإن محكمة النقض تصحح خلفهما وهي محكمتنا الأولى.

وتابع: "بأي حق يصدق الناس ما يقال عن قضائنا؟"، مؤكدا أنه بخير وسيظل مستقل، والذي يقبل أن يمس استقلاله لا يصلح أن يكون قاضيًا من الأساس وقد بلغ هذا الاستقلال أوج عظمته ومجده في عهد الرئيس الراحل.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.

وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».

مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصريح دفن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (صورة)

مركز التنبؤ: استمرار هطول الأمطار بغزارة اليوم

أحمد موسى يكشف تفاصيل وفاة حسني مبارك (فيديو)

بسبب «سوسن».. بلاغات متبادلة بين الإخوان الهاربين فى واشنطن

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

«300 نبضة في الدقيقة».. تفاصيل المرض الذي تسبب فى وفاة حسني مبارك

مدرب «صن داونز» قبل مباراة الأهلى: نعلم ما سيحدث فى جنوب إفريقيا

تصريح دفن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (صورة)

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ٢١ الذي يهدد العالم

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تحميك من السكرى وأمراض القلب.. 7 فوائد مذهلة للقرفة

صحيفة أمريكية تكشف كيفية التحكم فى الغضب

مواد غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

منوعات

سجن ريكرز.. جحيم ينتظر «هارفي وينشتاين» مغتصب هوليوود

قبائل هندية تزوج أطفالها من الكلاب لطرد الأرواح الشريرة

دراسة: الحيوانات المنزلية يمكن أن تصاب بـ«كورونا»

روسيا ترصد الأرض بقمر جديد

مقالات الرأي
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
كنيسة الإسكندرية وسر قوتها «1»
المزيد

الثقافة

«شمس إحسان لا تنطفئ».. حكاية «أنف وثلاث عيون» ومأساة «عبد القدوس»

حفل المولوية في الأوبرا.. 13 مارس

تأجيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولى لأفلام التحريك

رشيد غمرى يناقش «فراشات أورنينا» بالنيل الثقافية.. غدًا