الباز: «أفندم» كلمة أثبتت أن مبارك «رجل قانون ودولة»





وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع غرفة العناية المركزة.





وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».





مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك "رجل دولة"، ويحترم القانون، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه أن يهرب من مصر بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه رفض ذلك، وامتثل إلى القضاء، وعندما دخل المحكمة وقرأ القاضي اسمه، قال "أفندم".وأضاف الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "اليوم الدولة تكرم واحدا من الذين أسهموا في انتصار أكتوبر، فهو رجل لم يخن ولم يفرط في تراب البلد، وعندما وجد البلد على وشك الانفجار تخلى عن منصبه".وتابع: "من بين رحمة ربنا على مبارك وصول الإخوان للسلطة، وربنا كان رحيما به أنه خاض مسيرته في القضاء وأنه اطمأن أن ولديه حصلا على البراءة في قضية البورصة".