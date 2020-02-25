المطران منير ينعى حسنى مبارك: «أحد أبطال قواتنا المسلحة»

نعى المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.وصرح نيافته: " إننا لا ننسى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيد عام 1973 وقاد مصر فى مرحلة دقيقة بحكمة بالغة، وكان له إنجازات عديدة لا يمكن إنكارها".وأضاف: لقد أظهر قراره بالتنحي عن رئاسة البلاد بطريقة هادئة، حرصه وحبه لشعب مصر.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على إثرها المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.