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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يلتقى مجدى يعقوب.. ودعوة لوضع حجر أساس مركز أكتوبر للقلب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:43 م
مدبولي ومجدي يعقوب
مدبولي ومجدي يعقوب
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب المصري العالمي، يرافقه الدكتور مجدي إسحاق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لجراحات القلب، والدكتور محمد غنيم، أستاذ زراعة الكلى.

وحرص الدكتور مجدي يعقوب، خلال اللقاء، على دعوة رئيس مجلس الوزراء لوضع حجر أساس مركز مجدي يعقوب العالمي لجراحات وأبحاث القلب، بمدينة السادس من أكتوبر، كامتداد لمركز القلب بأسوان، وأكد الجراح العالمي أن تلبية هذه الدعوة تضيف زخمًا لانطلاقة هذا المشروع الطبي العملاق، الذي يحظى باهتمام ودعم وتمويل من جانب العديد من الشخصيات المصرية والعربية والمؤسسات المختلفة، حيث تصل تكلفة إقامته وتجهيزه إلى نحو 4 مليارات جنيه، ويهدف إلى إجراء عدد كبير من العمليات سنويًا بالمجان، يكون للأطفال نصيب أكبر منها.

من ناحيته، رحب رئيس مجلس الوزراء بالجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب والحضور، معربًا عن سعادته لاستقباله بمقر مجلس الوزراء، ومؤكدًا حرصه على تلبية الدعوة لدفع العمل بهذا الصرح الطبي المهم.

وأشار مدبولي إلى تقدير الوطن وأبنائه للدكتور مجدي يعقوب، الذي يعدُ رمزا وطنيًا للمصريين ذوي الإسهامات الكبيرة في مجالاتهم، والذين يمنحون الوقت والجهد للمساهمة في دورهم المجتمعي تجاه وطنهم وأبنائه.

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