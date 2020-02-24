ترامب يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إلى الهند في زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق يومين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك حل النزاعات التجارية بين البلدين.وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن ترامب وصل إلى مطار "أحمد آباد" الدولي، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي سيقوم في وقت لاحق بتقديم التحية الهندية "ناماستي" بولاية "جوجارات" مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.كما أنه من المقرر أن يلقي كل من ترامب ومودي خطابا أمام حشد مؤلف من حوالي 125 ألف شخص في ملعب الكريكيت العملاق وسط عرض رائع عن التنوع الثقافي في الهند.ومن المتوقع أن يزور ترامب - برفقة السيدة الأولى ميلانيا - مدينة "أجرا" لرؤية ضريح تاج محل، ثم يتوجه إلى دلهي حيث من المقرر أن يجري محادثات على مستوى الوفود مع مودي غدا الثلاثاء قبل العودة إلى واشنطن.