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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعتقل شيخ عشيرة في الأنبار العراقية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:42 ص
شيخ عشيرة العبيد
شيخ عشيرة العبيد
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أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، بأن قوة أمريكية اعتقلت شيخ عشيرة العبيد بعملية إنزال جوي في المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز"، - "إن قوة أمريكية مدعومة بقوة عراقية نفذت عملية إنزال جوي في ناحية البغدادي 90كم غرب الرمادي، واعتقلت الشيخ معدي العبيدي وهو شيخ عشيرة العبيد من منزله في الناحية"، مضيفا أن القوة نقلت العبيدي الى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي، دون الإشارة الى سبب الاعتقال.

يذكر أن الشيخ معدي العبيدي يعتبر من الشيوخ البارزة في الأنبار بمواجهة تنظيم "داعش" والقاعدة سابقا، فضلا عن كونه شيخ عشيرة العبيد في منطقة البغدادي.

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