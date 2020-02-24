انطلاق فعاليات دورة تعليم الخط العربي بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

تنطلق في الثانية ظهر اليوم الإثنين٬ بمكتبة الإسكندرية٬ فعاليات دورة تعليم الخط العربي٬ والتي ينظمها مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة٬ ويحاضر فيها فنان الخط العربي٬ محمد المغربي.وتهدف هذه الدورة إلى تعريف المشتركين بمهارات الخط العربي وأنواعه واستخداماتها الفنية المختلفة.كما تعمل الدورة على تدريب المشتركين على تعليم مبادئ خط النسخ والرقعة، والأسس الفنية لتلك الخطوط، وعرض نماذج للخطين، وكيفية استخدام القلم على النحو السليم الذي يظهر جمال الخط ووضوحه.وتميزت الكتابة العربية بأنها تحتوي على مجموعة متنوعة ومتعددة من الخطوط وأشهرها خط النسخ وخط الرقعة، وهما الأكثر استخدامًا في الكتابةعلى حد سواء.كما أن الخط العربي حظي بشهرة واسعة منذ القدم، حيث كان يستخدم في زخرفة المساجد والمدارس وتزيين قصور الحكام والسلاطين، وكذلك الأواني الفخارية والصناديق الخشبية والعملات الذهبية، فضلا عن اعتباره مجالًا مهمًا لتعليم بعض القيم الأخلاقية والمثل النابعة من التراث.