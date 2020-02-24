الطيار الموقوف: لم أطلب مليمًا واحدًا من محمد رمضان

رد الكابتن أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف بسبب واقعة التصوير مع الفنان محمد رمضان، على تصريحات الأخير، في حلقة السبت مع الإعلامي وائل الإبراشي، والتي ادعى فيها أنه طلب منه 9 ملايين جنيه كتعويض، كما أن لديه تسجيلات جديدة تدين الطيار.





وقال «أبو اليسر»، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «لم أطلب مليمًا واحدًا من محمد رمضان، لكن فريقي القانوني رفع دعوى الآن يطلب 25 مليون جنيه تعويضًا، وذلك بعد تجاهل محمد رمضان وعده على الهواء بأنه سيعوضه».





واستنكر أبو اليسر تصريح رمضان بأن فريقه القانوني عايز يلم الفلوس ويوزعها، قائلًا: «إحنا مش عصابة يا محمد، عشان تقول لموا بعض وهياخدوا فلوس يوزعوها، الفريق القانوني فريق محترم».





ولفت أبو اليسر إلى أنه قدم بالفعل التماسًا في وزارة الطيران، وفي مجلس النواب، يطلب إعادة رخصته، حتى ولو كان لن يستخدمها مجددًا، لكنه شق أدبي، لأنه خرج بشكل غير ما تمناه.





كما استنكر ابو اليسر عرض رمضان أن يدفع له مرتب، حتى تنتهي مدة خدمته، قائلًا: «مش أنا، عيب أوي، أنا طالب تعويض بما يرضي الله، والعرف بين الناس الكبيرة، اتفقنا على 5 أو 10 أو 6 ملايين باتفاق في وجود الفريق القانوني بتاعي وبتاعه».





وعن سبب طلبه تعويض من محمد رمضان، قال أبو اليسر: «يقع عليه جزء كبير من الخطأ، عمل فيديو كليب لم أعلم أنه سيعرضه»، وعن جملته «أنا الحكومة»، قال الطيار: «أنا فعلا الحكومة، بمجرد ما أتقفل الباب أنا رئيس جمهورية الطائرة ممكن أجوز ناس وأطلق ناس وأكتب شهادة ميلاد وشهادات وفاة».





وأكد «أبو اليسر» أنه لجأ للميديا بعد 5 أشهر بدون تواصل، ومازال يتمنى حل المسألة خارج المحكمة.