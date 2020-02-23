نهال عنبر تدافع عن محمد رمضان: بحب أغانيه جدًا

علقت الفنانة نهال عنبر على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بوقف تصاريح الفنان محمد رمضان للغناء، مؤكدة أنها من محبي أغانيه خاصة أغنية "إنساي" لأن ابنها حسام الحسيني هو مخرجها.وأضافت، خلال لقائها في برنامج "MBC Trending"، والمُذاع عبر فضائية "MBC 4": "الأغاني طالما لا يوجد بها ألفاظ خارجة أو إساءة ولها مبادئ خاصة فلماذا يتم منعها.. وأنا أحب أغاني الراب جدًا".وعن منع مطربي المهرجانات من الغناء قالت: "أنا ضد المنع ولو في حاجة لا ترضيني نقومها ونصلحها ونأخذها في مصلحتنا وبشهرة محمد رمضان أوصل معه لشيء يوصل للناس رسالة جيدة".